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Rusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklama: İhanet

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Giriş: 24.06.2023 10:17
Son dakika haberleri... Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Wagner ayaklanmasının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her şeyi kenara bırakıp birlik içinde olmalıyız. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyor" dedi.
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