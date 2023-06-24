24 Haziran 2023, Cumartesi
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Rusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklama: İhanet
Son dakika haberleri... Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Wagner ayaklanmasının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her şeyi kenara bırakıp birlik içinde olmalıyız. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyor" dedi.