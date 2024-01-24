Rusya'da uçak düştü! İçinde onlarca Ukraynalı askeri esir bulunuyordu...

Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğü bildirildi.