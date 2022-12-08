08 Aralık 2022, Perşembe
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Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner serbest bırakıldı
Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Griner, esir takasıyla serbest bırakıldı. Rusya, Brittney Griner'ı silah tüccarı Viktor Bout ile takas ederek serbest bıraktı. ABD Başkanı Biden, Rusya ile yapılan tutuklu takasında ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın serbest kaldığını ve şu anda ABD uçağında olduğunu açıkladı.