Rusya'da sokak ortasında vahşet! Rast gele ateş açan şahıs 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Rusya'nın Krımsk kentindeki bir şüpheli tıp merkezi önünde etrafa rastgele ateş açtı. Daha sonra etrafındaki sivilleri hedef alarak ilerleyen zanlı, 3 kişiyi öldürdü. Kişi ardından intihar etti ve olaydaki ölü sayısı 4'e çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.