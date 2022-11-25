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Rusya'da sokak ortasında vahşet! Rast gele ateş açan şahıs 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

İHA
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Giriş: 25.11.2022 13:57
Rusya'nın Krımsk kentindeki bir şüpheli tıp merkezi önünde etrafa rastgele ateş açtı. Daha sonra etrafındaki sivilleri hedef alarak ilerleyen zanlı, 3 kişiyi öldürdü. Kişi ardından intihar etti ve olaydaki ölü sayısı 4'e çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
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