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Rusya’da Putin’in partisinin binası kundaklandı

Rusya’da Putin’in partisinin binası kundaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 01:29
Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi’ne yönelik saldırı düzenlendi. Ukrayna savaşında Rus ordusu için bağış ve yardım toplandığı öğrenilen Birleşik Rusya Partisi’nin Arhangelsk'teki binası 16 yaşında olduğu belirlenen bir şahıs tarafından kundaklandı. Dün gece saatlerinde yüzünü gizleyen şahsın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, yanında getirdiği paketteki yanıcı maddeyle parti binasına saldırdığı görüldü. Saldırı sonrası parti binası bir anda alev alırken, itfaiye ekipleri yangını binaya yayılmadan söndürdü. Saldırının geç saatte düzenlenmesi nedeniyle yaralanan olmadı.
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