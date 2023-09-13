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Rusya'da kritik görüşme! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

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Giriş: 13.09.2023 09:21
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Vladivostok kentinde bir araya geldi. Gündemde silah ve mühimmat ticareti olduğu tahmin ediliyor.
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