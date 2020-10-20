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Rusya’da korkunç olay! Küçük kız ve erkek kardeşi yürüyen merdivenlerden düştü

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Giriş: 20.10.2020 01:21
Güncelleme:20.10.2020 01:28
Rusya’da alışveriş yapan bir anne alışveriş yaptığı sırada 6 yaşındaki kızı, bebek arabasındaki erkek kardeşini yürüyen merdivenlere itti. Küçük kız ve erkek kardeşi, yürüyen merdivenlerden düştü. İki çocuğun da başından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları duyuruldu.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. İki çocuk annesi bir kadın, alışveriş yaptığı sırada 6 yaşındaki kızı Mudina ve bebek arabasındaki erkek çocuğu Mukhammadali'yi dikkatinden kaçırdı. Mudina, bebek arabasında duran erkek kardeşini yürüyen merdivenlere doğru itti. Bebek arabasının tekerlekleri yürüyen merdivene sıkışınca Mudina ve Mukhammadali takla atarak aşağıya düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Rus medyası, iki çocuğun da başlarından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullanıcılar, ihmalkar anneye tepki gösterdi.

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