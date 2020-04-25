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Rusya’da helikopter kazası! İlk görüntüler |Video

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25.04.2020
Rusya’da 8 kişinin bulunduğu özel helikopterin sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı. Yetkililer, helikopterin kötü hava koşulları ve pilot hatası nedeniyle sert iniş yaptığını ifade etti. Kaza anına ait ilk görüntüler yayınlandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'nun Tazovsky bölgesinde, Mi-26 tipi özel helikopter sert iniş yaptı.

Helikopterde 3'ü mürettebat, 5'i yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu ve iniş sırasında 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, kazanın kötü hava koşulları ve pilot hatası nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

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