Rusya'da Devlet Başkanlığı seçimi! Putin dahil dört isim yarışıyor

Rusya'da üç gün sürecek devlet başkanlığı seçimi için 112 milyonu aşkın seçmen sandık yarın başına gidecek. Erken oy verme sürecinin sürdüğü ülkede devlet başkanlığı için Putin dahil dört isim yarışıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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