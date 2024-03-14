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Rusya'da Devlet Başkanlığı seçimi! Putin dahil dört isim yarışıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 16:18
Rusya'da üç gün sürecek devlet başkanlığı seçimi için 112 milyonu aşkın seçmen sandık yarın başına gidecek. Erken oy verme sürecinin sürdüğü ülkede devlet başkanlığı için Putin dahil dört isim yarışıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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