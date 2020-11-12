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Rusya’da AVM’de büyük yangın

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Giriş: 12.11.2020 21:16
Güncelleme:12.11.2020 21:28
Rusya’da bir AVM’de yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Ryazan kentinde bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Hızla yayılan yangına müdahale için olan yerine giden itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Kentin en büyük AVM'si olan M5 AVM'sindeki yangına müdahale etmek üzere 14 itfaiye aracının olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Binanın bir duvarının yangın nedeniyle çöktüğü ifade edildi.

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