09 Aralık 2022, Cuma
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Rusya’da alışveriş merkezinde yangın: 1 ölü! Alevler 7 bin metrelik alana yayıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Şeremetyevo Havalanı’na giden yol üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın sırasında şiddetli patlamalar da meydana geldi. Alevler metrelerce yükseğe ulaşırken gökyüzü dumanla kaplandı. Kısa sürede büyüyen alevler 7 bin metrekarelik bir alana yayıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.