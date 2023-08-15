15 Ağustos 2023, Salı
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Rusya'da akaryakıt istasyonunda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından yangın büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yangının söndürüldüğünü duyururken son yapılan tespitlere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği,105 kişinin de yaralandığı belirtildi.