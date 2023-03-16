Rusya’da 4 ülkeden kritik zirve! Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak?

Moskova'da Esad-Putin görüşmesi sonrası, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları bir araya geliyor. Peki görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacak? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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