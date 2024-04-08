08 Nisan 2024, Pazartesi
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Rusya'da 10 bin ev su altında! Son yılların en büyük sel felaketi
Rusya'nın Ural Dağları, Sibirya ve komşu Kazakistan'ın bazı bölgeleri son on yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği selde binlerce kişi ise tahliye edildi. 10 binden fazla ev su altında kaldı. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.