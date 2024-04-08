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Rusya'da 10 bin ev su altında! Son yılların en büyük sel felaketi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 08.04.2024 13:34
Rusya'nın Ural Dağları, Sibirya ve komşu Kazakistan'ın bazı bölgeleri son on yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği selde binlerce kişi ise tahliye edildi. 10 binden fazla ev su altında kaldı. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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