Rusya Yars Füzesi’ni denedi! Rusya’da yeni nükleer denemesi

Rusya 12 bin km menzile sahip nükleer silah kapasiteli Yars Balistik Füzesi’ni denedi. Putin'in nükleer silah çıkışının üzerinden 24 saat geçmeden yapılan bu test Batı'ya da bir mesaj niteliği taşıyor.

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