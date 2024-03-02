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Rusya Yars Füzesi’ni denedi! Rusya’da yeni nükleer denemesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 10:15
Rusya 12 bin km menzile sahip nükleer silah kapasiteli Yars Balistik Füzesi’ni denedi. Putin'in nükleer silah çıkışının üzerinden 24 saat geçmeden yapılan bu test Batı'ya da bir mesaj niteliği taşıyor.
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