Rusya ve Ukrayna arasında esir takası!

Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus esaretinden 150 askeri geri getirdiğini belirterek, "Hepsi cephenin farklı bölgelerinden. Bazıları iki yıldan fazla bir süredir esir tutuluyordu" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere sürecinin bir sonucu olarak, 150 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeden iade edildi. Halihazırda tüm Rus askerleri Belarus topraklarında bulunmakta olup kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanmakta ve yakınlarıyla temas kurma imkanı verilmektedir. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya getirilecek" ifadeleri kullanıldı.

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