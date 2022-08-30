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Rusya ve Çin'den ortak tatbikat

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 16:56
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ve Çin ordusunun ortak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Tatbikata 50 binden fazla asker katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Rusya ve Çin’den ortak tatbikat
Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
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