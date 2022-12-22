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Rusya ve Çin ortak tatbikata başladı! Pasifik Okyanusu’nda gövde gösterisi

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Giriş: 22.12.2022 11:06
Batı'nın hedefindeki Rusya ve Çin Pasifik Okyanusu’nda tatbikata başladı. 10 geminin katıldığı tatbikatta iki ülke donanmasının kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlıyor. Rusya Batı sınırında ise Belarus ile tatbikatlarını da sürdürüyor.
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