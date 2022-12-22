Rusya ve Çin ortak tatbikata başladı! Pasifik Okyanusu’nda gövde gösterisi

Batı'nın hedefindeki Rusya ve Çin Pasifik Okyanusu’nda tatbikata başladı. 10 geminin katıldığı tatbikatta iki ülke donanmasının kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlıyor. Rusya Batı sınırında ise Belarus ile tatbikatlarını da sürdürüyor.

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