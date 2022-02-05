05 Şubat 2022, Cumartesi
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Rusya ve Belarus’tan tatbikat hazırlığı! Savaş uçakları temsili düşman mevzilerini vuracak
Rusya ve Belarus, Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın bölgelerde 10-20 Şubat tarihleri arasında ortak tatbikat icra edecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tatbikat öncesi bölgeye giderek askerleri denetledi. NATO, tatbikata katılacak asker sayısının 30 bine ulaşmasını beklediklerini duyurdu.