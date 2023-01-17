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Rusya ve Avrupa arasında ağır silah gerilimi! Rusya: Fransa, İngiltere ve Almanya'yı haritadan sileriz

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 15:41
Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında ağır silah gerilimi yaşanıyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah ve tank gönderme kararı alması, Rusya'da 'kırmızı çizginin aşılması' olarak yorumlandı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
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