17 Ocak 2023, Salı
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Rusya ve Avrupa arasında ağır silah gerilimi! Rusya: Fransa, İngiltere ve Almanya'yı haritadan sileriz
Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında ağır silah gerilimi yaşanıyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah ve tank gönderme kararı alması, Rusya'da 'kırmızı çizginin aşılması' olarak yorumlandı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.