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Rusya Ukrayna’yı vurdu: 22 ölü 80 yaralı

Rusya Ukrayna’yı vurdu: 22 ölü 80 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 12:14
Doğu Avrupa'da kalıcı ateşkese yönelik girişimler sürerken Rus güçleri Ukrayna'ya son günlerin en şiddetli saldırısını düzenledi. Zelenskiy'nin doğum yeri olan Krivyi Rih'i balistik füzeyle vuran Rusya, Harkov'u da kamikaze drone ile hedef aldı. İki saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti 80 kişi de yaralandı.
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Rusya Ukrayna’yı vurdu: 22 ölü 80 yaralı
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