13 Şubat 2022, Pazar
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Rusya Ukrayna’yı işgal edecek mi? A Haber sıcak bölgede
Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırında. Savaş çanlarının çaldığı Rusya - Ukrayna krizinde yoğun diplomatik temaslar devam ederken, bir çok ülke kendi vatandaşlarına "Ukrayna'yı terkedin" uyarısında bulundu. Peki Rusya - Ukrayna sınırında son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, cephe hattından detayları aktardı.