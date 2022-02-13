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Rusya Ukrayna’yı işgal edecek mi? A Haber sıcak bölgede

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 17:11
Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırında. Savaş çanlarının çaldığı Rusya - Ukrayna krizinde yoğun diplomatik temaslar devam ederken, bir çok ülke kendi vatandaşlarına "Ukrayna'yı terkedin" uyarısında bulundu. Peki Rusya - Ukrayna sınırında son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, cephe hattından detayları aktardı.
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