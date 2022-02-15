15 Şubat 2022, Salı
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Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik devam ederken, kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Putin'in Ukrayna krizi için görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Rusya devlet başkanı, bugün de Kiev ziyaretinin ardından Moskova’ya gelecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek. Son gelişmeleri Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.