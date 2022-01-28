28 Ocak 2022, Cuma
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Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Biden görüşmede, Rusya'nın şubat ayında işgalde bulunabileceğine işaret etti. Rusya'dan ise Ukrayna ile savaş olmayacak açıklaması geldi. Bölgedeki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Donbas'tan aktardı.