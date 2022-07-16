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Rusya, ukrayna'ya barış için 3 şart sundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2022 13:07
Rusya çatışmaların devam ettiği Ukrayna’da barış için şartlarını açıkladı. Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması şartını öne sürüldü. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ayrıntıları aktardı.
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