Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda ölü sayısı artıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıda 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenler arasında çocukların olduğu da belirtiliyor.