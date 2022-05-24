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Rusya: Ukrayna'nın Herson ve Harkov'da 3 su-25 uçağını vurduk

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2022 11:05
Bir Rus askeri ilk kez savaş suçu yüzünden ömür boyu hapse çarptırıldı. Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
Rusya: 3 su-25 uçağını vurduk
Rusya: 3 su-25 uçağını vurduk
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