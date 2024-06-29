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Rusya Ukrayna'nın güneyini vurdu! Saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.06.2024 23:38
Rus güçlerinin bugün Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini bildirirken, altyapının, bir dükkanın ve konutların hasar gördüğünü aktardı.
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