Rusya Ukrayna'nın görüşme talebine cevap verecek mi? Masa mı savaş mı?

Ukrayna-Rusya sınır hattında gerilim tırmanırken, liderlerin telefon diplomasisi aralıksız devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonla görüştü. Gözlerin çevrildiği sınır hattındaki Donbass'tan son durum A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Zelenski ve Biden görüşmesi dün akşam gerçekleşti ve Biden davet edildi. Bu hem Rusya'ya bir mesaj olacak hem de tansiyonun yükselmesine neden olacak bir açıklaması geldi. ABD'den buna henüz bir cevap gelmedi.

Ukrayna aynı zamanda Rusya'ya bir görüşme talebi iletti. Rusya'dan da buna henüz bir cevap gelmedi. Havada 'Münih' kokusu var. Hem İngiltere tarafından hem Ukrayna'nın büyükelçisi tarafından telaffuz edildi.

Dün savaş çıkmaması için NATO'dan vazgeçebiliriz açıklaması da geldi. Büyükelçinin bu açıklamasına Zelenski 'Biz ne pahasına olursa olsun NATO'ya üye olmak istiyoruz.' karşılığı geldi."