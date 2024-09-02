Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu

Rusya, Ukrayan’nın Kursk bölgesine yaptığı saldırılardan sonra sert karşılık vermeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev hedef alındı. İşte o görüntüler…

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