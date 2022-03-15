15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu

Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 15:27
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve hava araçları için roket üreten fabrika, Rus bombardımanıyla vuruldu. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, 20 gündür devam ediyor. Rusya, başkent Kiev’de hava araçları için roket üretimi yapan “Artem” fabrikasını vurdu.
Rusya, roket üretim fabrikasını vurdu
Rusya, roket üretim fabrikasını vurdu
Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı!
Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı!
Asyalı kadına ırkçı saldırı! Defalarca vurdu
Asyalı kadına ırkçı saldırı! Defalarca vurdu
Almanya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede!
Almanya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede!
Esir alınan Rus askerlerden itiraf!
Esir alınan Rus askerlerden itiraf!
NATO’dan gövde gösterisi!
NATO'dan gövde gösterisi!
Kiev’de 10 katlı apartman vuruldu!
Kiev’de 10 katlı apartman vuruldu!
Macron Zelenskiy’e mi özendi?
Macron Zelenskiy'e mi özendi?
Hamile kadından kocasına 7 milyonluk Lamborghini!
Hamile kadından kocasına 7 milyonluk Lamborghini!
Rus haber kanalına pankartlı baskın!
Rus haber kanalına pankartlı baskın!
Başkent Kiev’e yoğun saldırı!
Başkent Kiev'e yoğun saldırı!
Avrupa’da yağ krizi!
Avrupa’da yağ krizi!
Daha Fazla Video Göster