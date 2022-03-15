Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve hava araçları için roket üreten fabrika, Rus bombardımanıyla vuruldu. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, 20 gündür devam ediyor. Rusya, başkent Kiev’de hava araçları için roket üretimi yapan “Artem” fabrikasını vurdu.