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Rusya-Ukrayna sınırında tehlikeli yakınlaşma

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Giriş: 01.04.2021 17:15
Güncelleme:01.04.2021 17:18
Ukrayna sınırında artan Rusya gerilimi Lavrov'un geri adım atmamasıyla büyümeye devam edeceğinin sinyalini verdi. 26 Mart’ta Rus yanlısı ayrılıkçıların 4 Ukrayna askerini öldürmesinin ardından bölgedeki kriz yeniden alevlendi. Günlerdir tırmanınan gerilime dair açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donbas’la ilgili gözdağı verdi.
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