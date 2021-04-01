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Rusya-Ukrayna sınırında tehlikeli yakınlaşma
Ukrayna sınırında artan Rusya gerilimi Lavrov'un geri adım atmamasıyla büyümeye devam edeceğinin sinyalini verdi. 26 Mart’ta Rus yanlısı ayrılıkçıların 4 Ukrayna askerini öldürmesinin ardından bölgedeki kriz yeniden alevlendi. Günlerdir tırmanınan gerilime dair açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donbas’la ilgili gözdağı verdi.