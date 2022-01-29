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Rusya-Ukrayna sınırında neler oluyor?

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Giriş: 29.01.2022 14:55
Ukrayna ve Rusya arasında 8 yıldır devam eden Donbass krizinde ipler her geçen gün daha da geriliyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaşananları A Haber'e değerlendirdi. Büyükelçi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde büyük bir direnişle karşılaşacağını söyledi.
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