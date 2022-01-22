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Rusya-Ukrayna sınırında ne oluyor?

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Giriş: 22.01.2022 16:23
Rusya-Ukrayna sınırında ne oluyor? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blınken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cenevre’de bir araya geldi. Ulrayna gerilimini azaltmak için yapılan görüşmelerde masadan ne çıktı? Diplomatik çözüm bulunabilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ve A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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