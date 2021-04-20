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Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

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Giriş: 20.04.2021 16:35
Güncelleme:20.04.2021 16:42
Rusya-Ukrayna savaşında gerilim ABD'nin Karadeniz'e gelmesiyle arttı. İngiliz ve İspanyol savaş gemileri de bölgeye akın ederken Rusya geri adım atmadı. Putin'in emri ile harekete geçen 150 bin askeri Kırım çevresine konuşlandığı belirtildi. İngiliz basını uydu görüntülerini işaret edek yaptığı haberde Rusya'nın savaş taktiğini ifşa etti.
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