Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

Rusya'da bir takım medya kuruluşları ile sosyal medya kullanıcıları Rusya-Ukrayna savaşının simge yüzü haline gelen Olena Kurilo'yu hedef tahtasına aldı. 52 yaşındaki öğretmen ile ilgili iddialara çektiği video ile yanıt ermek zorunda kaldı. Olena, videoda "İşte gözümden geriye kalanlar... Artık onunla göremiyorum. Umarım görme yeteneğim geri döner ve her şey yoluna girer." dedi.