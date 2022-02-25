25 Şubat 2022, Cuma
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Rusya - Ukrayna savaşının ikinci gününden yeni görüntüler! A Haber ekibi sıcak noktada: Türk basını olarak Odessa'ya doğru yola çıktık
Son dakika haberi... Luhansk’taki Rus yanlılarının bombardımanı sonucu oluşan enkaza ilişkin görüntüler ortaya çıktı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, "Mariupol kentinde güvenlik önlemelerinin artık en üst seviyeye çıkmasının ardından Türk basın ekipleri olarak Odessa’ya doğru yola çıktı. Yolda yoğun güvenlik önlemleri var. Her kontrol noktasında ardı ardına önlemler alınmış durumda." dedi.