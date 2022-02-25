25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya - Ukrayna savaşının ikinci gününden yeni görüntüler! A Haber ekibi sıcak noktada: Türk basını olarak Odessa'ya doğru yola çıktık

Rusya - Ukrayna savaşının ikinci gününden yeni görüntüler! A Haber ekibi sıcak noktada: Türk basını olarak Odessa'ya doğru yola çıktık

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2022 12:15
Son dakika haberi... Luhansk’taki Rus yanlılarının bombardımanı sonucu oluşan enkaza ilişkin görüntüler ortaya çıktı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, "Mariupol kentinde güvenlik önlemelerinin artık en üst seviyeye çıkmasının ardından Türk basın ekipleri olarak Odessa’ya doğru yola çıktı. Yolda yoğun güvenlik önlemleri var. Her kontrol noktasında ardı ardına önlemler alınmış durumda." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaşın ikinci gününden yeni görüntüler
Savaşın ikinci gününden yeni görüntüler
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev'de sıcak çatışma anları
Marketlerde ekmekler tükendi
Marketlerde ekmekler tükendi
Camlarımızı dolaplarla kapattık
"Camlarımızı dolaplarla kapattık"
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Rusya kaç asker kaybetti!
Rusya kaç asker kaybetti!
Rus askerleri Kiev’e ilerliyor
Rus askerleri Kiev’e ilerliyor
Yürek yakan görüntüler
Yürek yakan görüntüler
Ukrayna’da panik ve korku sürüyor
Ukrayna’da panik ve korku sürüyor
A Haber’de anlattı: Sabaha kadar...
A Haber'de anlattı: Sabaha kadar...
İşte dünyanın konuştuğunun fotoğraf
İşte dünyanın konuştuğunun fotoğraf
Daha Fazla Video Göster