04 Mart 2022, Cuma
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Rusya Ukrayna savaşının 9. gününde sokak çatışmaları devam ediyor
Rusya Ukrayna savaşının 9. gününde sokak çatışmaları devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan son görüntülerde savaşın şehrin sokakları ve kırsalda devam ettiği görülüyor.