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Rusya Ukrayna savaşının 9. gününde sokak çatışmaları devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2022 12:22
Rusya Ukrayna savaşının 9. gününde sokak çatışmaları devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan son görüntülerde savaşın şehrin sokakları ve kırsalda devam ettiği görülüyor.
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