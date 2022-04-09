09 Nisan 2022, Cumartesi
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Rusya-Ukrayna savaşının 45. Gününde A Haber Buça'da
Ukrayna'nın Buça kentinden dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivillere yönelik katliamın boyutunun her geçen gün arttığı Buça'da bugüne kadar yüzlerce ceset bulundu. A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu ve Şükrü Can Çankaya o dehşeti görüntüledi.