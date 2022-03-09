Rusya Ukrayna savaşından çarpıcı görüntüler! İşte Rus tankının vurulma anı

Son dakika Ukrayna haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus tankının vurulma anı anbean kameraya yansıdı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'nın içlerine devam ederken zaman zaman tank konvoyları hedef alınıyor. İşte o anlardan biri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN