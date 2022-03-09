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Rusya Ukrayna savaşından çarpıcı görüntüler! İşte Rus tankının vurulma anı

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Giriş: 09.03.2022 11:35
Son dakika Ukrayna haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus tankının vurulma anı anbean kameraya yansıdı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'nın içlerine devam ederken zaman zaman tank konvoyları hedef alınıyor. İşte o anlardan biri...
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Rus tankının vurulma anı
Rus tankının vurulma anı
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