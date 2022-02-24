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Rusya - Ukrayna savaşında yeni görüntüler

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Giriş: 24.02.2022 07:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler.
Rusya - Ukrayna savaşında yeni görüntüler
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