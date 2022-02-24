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Rusya-Ukrayna savaşında uluslararası hukuk ne diyor? Rusya’nın adımları ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 15:39
Güncelleme:24.02.2022 15:40
Sabah saatlerinde dünya gözünü savaş açtı. Rusya Ukrayna karşı 4 cepheden harekata başladı. Son dakika gelişmeleri ve bombardıman görüntüleri peş peşe geldi. Son olarak Fransız haber ajansı AFP, Rusya’nın Kiev girdiğini duyurdu. Ukrayna ise direnmeye devam edeceğini açıkladı. Peki Rusya’nın hamleleri ne anlama geliyor? Rusya-Ukrayna savaşında uluslararası hukuk ne diyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Uyar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Levent Ersin Orallı değerlendirdi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Uyar:

"NATO doğrudan askeri müdahalede bulunmayacak. NATO'dan buraya silah akışı başladı, bunu resmen yapmasa bile NATO ülkeleri bu silahları gönderecek. Burada Rusya'nın nerede duracağını görmek gerekiyor. Rusya şu anda hava savunma sistemlerini, askeri üslerini, uçak ve helikopterlerini yok etmeye çalışıyorlar.

Bu arada Harkov'dan karadan harekat başladı. Burada önemli olan Rusya'nın ayrılıkçı bölgelerle mi yetineceği ya da Ukrayna'nın Karadeniz sahilleri ve Doğu Ukrayna'yı mı işgal edecek önemli olan bu."

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Levent Ersin Orallı:

"BM Güvenlik Konseyi'nin çöktüğünü, NATO'nun Ukrayna, Moldova ve Gürcistan özelinde kurmaya çalıştığı şemsiyenin olmadığını ve Ukrayna'nın bu saatten sonra toprak bütünlüğünün korunması açısından varolan kabiliyetini kaybettiğini ifade edebilir."

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