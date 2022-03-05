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Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları art arda havalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2022 12:40
Rusya Ukrayna savaşının 10’uncu günündeRus kuvvetleri başkent Kiev’e olan ilerleyişlerini sürdürürken Ukrayna Devlet Lideri Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO’ya yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. NATO'yu aktif aksiyon göstermemekle suçlayan Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" sözleriyle dünya gündemine oturdu. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD’nin B-52 Stratofortress bombardıman uçakları, NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçtu.
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