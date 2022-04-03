03 Nisan 2022, Pazar
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Rusya - Ukrayna savaşında 39. gün! A Haber Kiev’de… İşte son gelişmeler
Rusya Savunma Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu. Kiev'in Ruslardan tamamen temizlendiğini açıklayan Ukrayna tarafı ise Rusya'nın füze saldırılarını azalttığını açıkladı. Son durumu başkent Kiev'den A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.