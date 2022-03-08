08 Mart 2022, Salı
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Rusya Ukrayna savaşında 13. gününde neler yaşanıyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde devam ediyor. Dün yapılan barış görüşmelerinin 3. turundan da sonuç çıkmadı. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti.