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Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2023 16:49
Güncelleme:01.02.2023 16:50
Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı Ülkeler Ukrayna ne isterse veriyor. Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Konuyu canlı yayın konuğumuz Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman ile değerlendirdik.
Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor?
Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor?
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