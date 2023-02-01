Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı Ülkeler Ukrayna ne isterse veriyor. Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Konuyu canlı yayın konuğumuz Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman ile değerlendirdik.