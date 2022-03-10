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Rusya Ukrayna savaşı medyaya taştı! Rus sözcü Zaharova ve muhabir arasında büyük gerginlik

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2022 16:59
Güncelleme:10.03.2022 17:12
Rusya Ukrayna savaşının 15. gününde taraflar arasında küresel anlamda da savaş sürüyor. Bugün Antalya'da gerçekleştirilen üçlü zirve sonrası Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları önemli açıklamalarda bulundu. Taraflar haklılığını ispatlamak adına medyayı önemli bir araç olarak kullanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan gerilim dünya basınında haber oldu. Muhabirin sorusu ve telefonundaki videoya oldukça sinirlenen Zaharova'nın tepkileri oldukça sert oldu. İşte o anlar...
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