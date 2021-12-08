Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? Dünya nasıl etkilenir? Türkiye ne yapmalı?

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladımır Putin'in kritik görüşmesi öncesinde Pentagon'dan açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınağını artırdığını söyledi. Tüm dünyanın takip ettiği gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi r. Furkan Kaya değerlendirdi. Furkan Kaya, “Ben bölgede sıcak bir çatışma çıkacağını düşünmüyorum. Türkiye denge siyaseti çerçevesinde bölgeyi yakın takip etmeli ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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