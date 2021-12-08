08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? Dünya nasıl etkilenir? Türkiye ne yapmalı?

Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? Dünya nasıl etkilenir? Türkiye ne yapmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2021 10:39
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladımır Putin'in kritik görüşmesi öncesinde Pentagon'dan açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınağını artırdığını söyledi. Tüm dünyanın takip ettiği gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi r. Furkan Kaya değerlendirdi. Furkan Kaya, “Ben bölgede sıcak bir çatışma çıkacağını düşünmüyorum. Türkiye denge siyaseti çerçevesinde bölgeyi yakın takip etmeli ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Japon milyarder uzaya çıktı!
Japon milyarder uzaya çıktı!
Dünya diken üstünde! Savaş çıkar mı?
Dünya diken üstünde! Savaş çıkar mı?
Enflasyona savaş açtı!
Enflasyona savaş açtı!
Rusya’da eski asker dehşet saçtı! Silahını peş peşe ateşledi
Rusya'da eski asker dehşet saçtı! Silahını peş peşe ateşledi
Avrupa’da aşısızlara para cezası!
Avrupa’da aşısızlara para cezası!
Irak’ta korkutan patlama!
Irak'ta korkutan patlama!
İşte dünyanın konuştuğu kareler
İşte dünyanın konuştuğu kareler
Irkçı cumhurbaşkanı adayı protesto edildi!
Irkçı cumhurbaşkanı adayı protesto edildi!
Almanya aşısızlara kapanıyor!
Almanya aşısızlara kapanıyor!
Otobanda akılalmaz olay!
Otobanda akılalmaz olay!
Sahte kolla aşı olmaya çalıştı!
Sahte kolla aşı olmaya çalıştı!
Gören telefona sarıldı!
Gören telefona sarıldı!
Daha Fazla Video Göster