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Rusya - Ukrayna savaşı başladı! Kiev'de patlama sesleri | Çatışmadan ilk görüntüler geldi

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Giriş: 24.02.2022 06:50
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu arada Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyulurken, bölgeden ilk görüntüler geldi.
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