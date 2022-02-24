24 Şubat 2022, Perşembe
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Rusya - Ukrayna savaşı başladı! Kiev'de patlama sesleri | Çatışmadan ilk görüntüler geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu arada Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyulurken, bölgeden ilk görüntüler geldi.