01 Mart 2022, Salı
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Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde: Rus tanklarının üzerinde o işaret merak uyandırdı! Akıllara tek bir şey geldi
Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde Ukrayna'dan çatışma haberleri art arda gelmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için oturulan masa ile alakalı Kremlin tarafından yapılan açıklamada, " Müzakereler sessiz ilerleyecek. Talep ve pozisyonlar açıklanmayacak" ifadeleri kullanıldı. Diğer taraftan savaştan gelen bir takım görüntülerde Rus tanklarının üzerindeki V işareti merak uyandırdı. İşaret ile alakalı tuhaf iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar….