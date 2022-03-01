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Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde: Rus tanklarının üzerinde o işaret merak uyandırdı! Akıllara tek bir şey geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2022 09:40
Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde Ukrayna'dan çatışma haberleri art arda gelmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için oturulan masa ile alakalı Kremlin tarafından yapılan açıklamada, " Müzakereler sessiz ilerleyecek. Talep ve pozisyonlar açıklanmayacak" ifadeleri kullanıldı. Diğer taraftan savaştan gelen bir takım görüntülerde Rus tanklarının üzerindeki V işareti merak uyandırdı. İşaret ile alakalı tuhaf iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar….
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